فاروق جعفر: الشيخ الطبلاوي أهداني شقة.. وكان زملكاوي فاهم كورة.. فيديو

أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بنادي الزمالك أن الشيخ محمود الطبلاوي الذي توفي مساء أمس الثلاثاء أهداه شقة خلال الفترة التي لعب فيها للقلعة البيضاء.





وأضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الطبلاوي كان يعشق نادي الزمالك ومن أشد القراء وأشهرهم متابعة لكرة القدم وحبه لها كما أنه رجل "فاهم كورة" بشكل كبير للغاية.





أوضح فاروق جعفر أنه لن ينسى هدية الطبلاوي التي يسكن فيها حاليًا سيد جعفر الشقيق الأكبر لكابتن الزمالك التاريخي في هذا التوقيت.





ونعى نادي الزمالك الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر مساء الثلاثاء.





ودوّن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".





وكان الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، قد أعلن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب قراء مصر، قبل ساعات، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.