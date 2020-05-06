حدث ليلًا.. الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. السيطرة على حريق ضخم في شارع البحر الأعظم

نشرت وكالة ناسا، تقريرا، قلب الموازين و غير بعض الحقائق التي كنا نستند إليها في تعريف القمر، فقد أوضحت الوكالة أن القمر ليس جسما معتما و أن ما نعتقده و الشائع ليس صحيحا .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، نشرت وكالة ناسا صورا جديدة للقمر أوضحت أن القشرة الخارجية له تتعرض للكسور بصورة مستمرة بسبب التفاعلات التكتونية في طبقات سطح القمر؛ مما يؤكد أن طبقات القمر ليست ساكنة و يوجد ما يحركها من الأسفل و هي حمم بركانية تؤدي إلى شق الصخور و الخروج منها .