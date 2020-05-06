حدث ليلًا.. الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. السيطرة على حريق ضخم في شارع البحر الأعظم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 6-5-2020 ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ونعرضها لكم كالتالي: -
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته وجدوا ضالتهم في "الصين" لتحميلها مسئولية انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب فشلها في وقف تفشي المرض في وقت مبكر، وذلك قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن نادي باريس سان جيرمان وضع 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، لتعزيز صفوفه هذا الصيف بعدما تم إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم وإعلان الـ PSG بطلًا للمسابقة.
تحدّث الناقد الرياضي خالد بيومي عن صراع الأندية واتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري من عدمه، موضحًا أن هذا يدل على عدم وجود نظام ولوائح.
بعد 3 ساعات، نجحت وحدات الحماية المدنية بواسطة 40 سيارة إطفاء في السيطرة على حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم في الجيزة.
رصدت كاميرا صدى البلد صورًا من حريق اشتعل في أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما بالقليوبية.
وأصيب 3 أشخاص بحالات اختناق اثناء محاولات إخماد الحريق الهائل الذى اندلع فى أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما وتم نقلهم الى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.
الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت
علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على إعادة الدولة المصريين العالقين في الخارج؛ ذلك في مداخلات هاتفية لبرامج "التوك شو" وكان منها: قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء, إن الدولة تعمل على إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت.