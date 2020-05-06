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أخبار البلد

حدث ليلًا.. الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. السيطرة على حريق ضخم في شارع البحر الأعظم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 6-5-2020 ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ونعرضها لكم كالتالي: -

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته وجدوا ضالتهم في "الصين" لتحميلها مسئولية انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب فشلها في وقف تفشي المرض في وقت مبكر، وذلك قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن نادي باريس سان جيرمان وضع 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، لتعزيز صفوفه هذا الصيف بعدما تم إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم وإعلان الـ PSG بطلًا للمسابقة.

تحدّث الناقد الرياضي خالد بيومي عن صراع الأندية واتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري من عدمه، موضحًا أن هذا يدل على عدم وجود نظام ولوائح.

بعد 3 ساعات، نجحت وحدات الحماية المدنية بواسطة 40 سيارة إطفاء في السيطرة على حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم في الجيزة.

رصدت كاميرا صدى البلد صورًا من حريق اشتعل في أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما بالقليوبية.
وأصيب 3 أشخاص بحالات اختناق اثناء محاولات إخماد الحريق الهائل الذى اندلع فى أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما وتم نقلهم الى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على إعادة الدولة المصريين العالقين في الخارج؛ ذلك في مداخلات هاتفية لبرامج "التوك شو" وكان منها: قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء, إن الدولة تعمل على إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت.

هددت مقاتلات تركية مروحية وزير الدفاع اليوناني ورئيس أركان الجيش فوق بحر ايجه، وبينما تنفي تركيا الأمر، تشعر اليونان بالقلق تجاه تلك الاستفزازات المتواصلة وتأثيرها على البلاد، مما دفعها لرفع درجة الاستعداد.

توفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مساء أمس الثلاثاء، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من ستين عاما، وبعد صراع طويل مع المرض، وسيدفن صباح اليوم الأربعاء بمقابر العائلة بالبساتين بالقاهرة.

نشرت وكالة ناسا، تقريرا، قلب الموازين و غير بعض الحقائق التي كنا نستند إليها في تعريف القمر، فقد أوضحت الوكالة أن القمر ليس جسما معتما و أن ما نعتقده و الشائع ليس صحيحا . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، نشرت وكالة ناسا صورا جديدة للقمر أوضحت أن القشرة الخارجية له تتعرض للكسور بصورة مستمرة بسبب التفاعلات التكتونية في طبقات سطح القمر؛ مما يؤكد أن طبقات القمر ليست ساكنة و يوجد ما يحركها من الأسفل و هي حمم بركانية تؤدي إلى شق الصخور و الخروج منها . 




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