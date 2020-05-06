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بين الناس

أهالي عزبة النخل يستغيثون بسبب القمامة.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث أهالي عزبة النخل بموقع صدي البلد الاخباري، بعد قيامهم بشكاوي عديدة للحي بسبب المعاناة من وجود الكثير من القمامة.


واشتكى الاهالي من وجود قمامة المنطقة بأكملها وخاصة بجوار كنيسة العذراء وابى سيفين ويوجد هناك غرفة غاز طبيعي , ويوجد الكثير من الحشرات بسبب القمامة مما يصيب الكثير بالامراض الخطيرة.


ولم يتم رفع القمامة حتي الان بعد تقديم الكثير من الشكاوي وأصبحت  منطقة عزبة النخل غارقة في القمامة بسبب الاهمال من الحي.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.
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