خطر على الأمن الوطني.. إعلامي سعودي يطالب بالاستغناء عن العمالة الوافدة.. فيديو

طالب إعلامي سعودي شهير، في أحد البرامج التي تبث على التليفزيون الرسمي، الشركات والمؤسسات في بلاده بالاستغناء عن العمالة الوافدة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".





وقال خالد العقيلي، على قناة "الإخبارية" السعودية: "تواصل معي الكثيرون بأنهم سرحوا من وظائفهم أو مهددين بالتسريح من وظائفهم وهؤلاء خلفهم أسر وعائلات وتحدياتنا كبيرة والأزمة ليست سهلة، مضيفا: " أنا أقول للقطاع الخاص وأصحاب العمل، دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة أحرجت الجميع بحزمة قرارات وحوافز ودعم، لم يحدث في أي دولة".













وتابع : "لكن للأسف هناك من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الي ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن وأبناءه ويحاولون استغلال أزمة كورونا بتعمدهم فصل الموظفين السعوديين تحت ذريعة ما يسمونه القوة القاهرة في نظام العمل والي أكيد ما تجيز لهم قانونيا ولا تخولهم لاستغلال المادة بغير محلها بحفظ أنهم يحافظون على أرباحهم الي تعودوا عليها قبل الأزمة".





وأضاف: "نقطة ثانية مهمة، وضوح فاضح أن سيطرة العمالة الوافدة على الاقتصاد للأسف أصبحت خطرا حقيقيا على الأمن الوطني وليس فقط على الجانب الاقتصادي بل أبعد من ذلك بكثير، يعني بالتستر والا السعودة الوهمية يجب أن نتوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء مع كل أزمة، أجعلوا العمالة الوافدة الي حلت مكان السعودي الي أكفأ منها هو الأولى بالاستغناء وليس ابن الوطن".