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أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 168 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:28 ص
سلطنة عمان تسجل 168
سلطنة عمان تسجل 168 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903. 

واصلت حصيلة الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا في العالم الارتفاع، في الوقت الذي تواصل دول أوروبية رفع إجراءات العزل، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينهي مهمة خلية الأزمة التي شكلها لمواجهة كورونا.

وحسب معطيات الصحة العالمية، إن عدد المصابين بلغ 3 ملايين و728 آلاف و879، بينما وصل عدد وفيات كورونا حول العالم إلى 258 ألفا و372، والمتعافين إلى مليون و245 ألفا و151.

ويتواصل تخفيف تدابير الحجر المنزلي في عدد متزايد من الدول بعد تراجع انتشار وباء كوفيد-19، ولو أن الحذر ما زال مخيما.

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