وصفها بالحلم.. خبير: الغواصة S43 إضافة كبيرة للأسطول البحري المصري

قال اللواء بحري أركان حرب متقاعد عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية: إن انضمام الغواصة S43 تعد إضافة كبيرة للأسطول البحري المصري.





وأضاف " بدري" ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن الغواصة الجديدة ، كانت حلم لقادة الغواصات منذ وقت طويل، بامتلاك غواصات متقدمة ومتطورة.





وأوضح أن الغواصة الجديدة ذات إمكانيات كبيرة، إذ تتميز بمدى إبحار كبير وسرعات عالية وتسليح متعدد، ونستطيع من خلالها تنفيذ عدة مهام.





وتابع ان مصر تمتلك ثلاثة غواصات مثل هذا النوع، مشيرا إلى أن الغواصة تعتبر سلاحا استراتيجيا وقويا يعمل بشكل منفرد، وكل غواصة تعتبر قوة بحرية بمفردها .





وأكد أن استخدام الغواصات يأتي بأمر مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة ، نظرا لأن الغواصات لها ثقل ووزن في العمليات مقارنة بأي وحدة أخرى.



