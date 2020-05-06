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فن

في ذكرى رحيل صالح سليم .. موقف غريب بعد اكتشافه شرب ابنه للسجائر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:53 ص
صالح سليم
صالح سليم
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم الذكرى الـ 18 لرحيل صالح سليم مايسترو الكرة المصرية، والذي خاض العديد من التجارب السينمائية والتي تعد علامة في تاريخ السينما رغم ابتعاده سريعًا عن الفن. 



وروى الفنان هشام سليم، موقفًا مع والده الراحل صالح سليم، عندما اكتشف أنه يدخن السجائر في سن صغيرة.

 

وقال، خلال تواجده ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، إنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر التاسعة، دون أن يعرف أحد من أسرته، ولكن علم والده بالأمر وهو في السادسة عشرة، مؤكدًا: "سمح لي بالتدخين أمامه". 



وأضاف هشام سليم، أنه في إحدى المرات طلب من والده سجائر وولاعة فكان رده: "أنت متملكش من أدوات التدخين غير بُقك؟.
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