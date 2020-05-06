«صحة المصريين خط أحمر».. رسالة شديدة اللهجة من مذيعة على الهواء

قالت المذيعة منة الشرقاوي، إنها تتمنى أن الله يكون في عوننا ويرفع مقته وغضبه عنا وأن يزيل تلك المحنة التي يمر بها العالم كله من أزمة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وفرصة للتقرب إلى الله والدعاء.





وتابعت منة الشرقاوي، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن مصر دخلت بالأمس مرحلة جديدة في أزمة الفيروس، وتزايد عدد الاصابات اليومية الضعف تقريبًا في أقل من أسبوعين.





وأكدت على أن تلك الأرقام والمؤشرات تدل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أنفسنا وحماية من حولنا.





وأضافت الشرقاوي: "يجب ألا يكون هناك خطر على المصريين، معقبة: "صحة المصريين خط أحمر"، لأنه ليس هناك أحد في مأمن من الإصابة بالفيروس، إلا عن طريق الالتزام بالبيوت وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى.





وأشارت إلى أن الدولة مازال لديها القدرة على مواجهة تلك الأزمة، لكن في حالة عدم الالتزام والاستهتار بالأمر من الممكن الوصول إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها.