الوليد بن طلال يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي

أعلنت تقارير صحفية، سعي الأمير وليد بن طلال رجل الأعمال السعودي لشراء نادي مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة أو الاستحواز علي أكبر نسبة من أسهمه .
وفي تقرير نشرته صحيفة توتو ميركاتو سبورت الإيطالية فإن وليد بن طلال كان قريبا من شراء النادي في عام 2014 إلا أن الصفقة فشلت قبل الإعلان الرسمي لأسباب مجهولة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن صفقة بيع النادي الفرنسي لـ وليد بن طلال قد تبلغ 250 مليون يورو
ويعتبر السبب الوحيد الذى تحول دون إتمام الصفقة هي ملعب فيلودروم المملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، وبالتالي فإن إمكانية بيع الاستاد ستتسبب بشكل كبير في إتمام الصفقة .
جدير بالذكر أن صحيفة لكيب الفرنسية في وقت سابق أكدت دخول وليد بن طلال في مفاوضات مع مالكة النادي، الذي امتلكته بعد رحيل زوجها، وأصبح يعاني أزمة مالية خانقة، في الوقت الذي يشهد غريمه باريس سان جيرمان ازدهارا كبيرا؛ بعد أن استحوذت عليه مجموعة استثمارية قطرية.