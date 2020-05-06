الوليد بن طلال يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي

أعلنت تقارير صحفية، سعي الأمير وليد بن طلال رجل الأعمال السعودي لشراء نادي مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة أو الاستحواز علي أكبر نسبة من أسهمه .





وفي تقرير نشرته صحيفة توتو ميركاتو سبورت الإيطالية فإن وليد بن طلال كان قريبا من شراء النادي في عام 2014 إلا أن الصفقة فشلت قبل الإعلان الرسمي لأسباب مجهولة.





وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن صفقة بيع النادي الفرنسي لـ وليد بن طلال قد تبلغ 250 مليون يورو





ويعتبر السبب الوحيد الذى تحول دون إتمام الصفقة هي ملعب فيلودروم المملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، وبالتالي فإن إمكانية بيع الاستاد ستتسبب بشكل كبير في إتمام الصفقة .



