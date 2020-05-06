يعني إيه قطايف؟ هكذا شاركت إدارة الوافدين بالتعليم العالي طلابها أكلات رمضان

تعمل إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تقديم بعض أشكال الفولكلور للطلاب ليشعروا بالأجواء الرمضانية، مثل التعرف على الأكلات المصرية الخاصة بهذا الشهر الكريم.





ووجهت الإدارة للطلاب قائلة: "الأكلات المصرية كتير لكن في رمضان بالذات بنبدأ نتفنن في أطباق حتى لو أصلها مش مصري بس لازم تبقى موجودة على السفرة المصرية".





وعرفت الإدارة الطلاب علي القطايف قائلة: " القطايف موجوده من أيام العصر العباسي حلويات لكننا كمصريين بنطور في أي حاجه فعملنا منها الحلو والحادق والني والمستوي .. لو أنت موجود في مصر هيفوتك كتير لو مجربتهاش لكن لو مش موجود اعمل حسابك ان رمضان الجي تكون موجود و تجربها".





وتأتي هذه المعلومات التي تقدمها الإدارة ضمن حملة للتعرف على الأكلات المصرية في رمضان، موضحة: "استنوا حكاية أكله رمضانية الأسبوع الجاي".









بينما قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة استعدت لرمضان بإطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة الطلاب، وذلك بهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.



