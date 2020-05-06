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مرأة

دراسة: مرضى سرطان الثدي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:53 ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
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نهى هجرس
تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير حول العالم، وتم اكتشاف بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا مثل السمنة، والتدخين، والأمراض المزمنة.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" فإن سرطان الثدي يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا للتقارير، قد تكون أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أكثر حدة لدى الشخص المصاب بسرطان الثدي، ويعاني الشخص الذي يخضع لعلاج السرطان من ضعف جهاز المناعة نتيجة للعلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والعلاج المناعي والإشعاع. 


في معظم الناس، يمكن للجهاز المناعي الضعيف أن يتجدد ويتعافى بعد بضعة أشهر، لذا فإن الأشخاص الذين يخضعون حاليًا لعلاج السرطان والأشخاص الذين أكملوه مؤخرًا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالعدوى. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين يحتاجون إلى زيارات المستشفيات للعلاج هم أيضًا في خطر متزايد بسبب التعرض المحتمل للمرضى الذين يعانون من عدوى فيروس التاجي.
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