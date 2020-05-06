دراسة: البريطانيون أكثر شعوب العالم خوفا من فيروس كورونا

أجرى فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج البريطانية دراسة مسحية شملت استطلاع آراء عينة من 7 آلاف شخص موزعين في أنحاء العالم بين منتصف مارس ومنتصف أبريل، وخلصت إلى أن البريطانيين هم أكثر شعوب العالم قلقًا من فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حددت الدراسة أكثر 10 شعوب على مستوى العالم قلقًا من فيروس كورونا، بينما حلت بريطانيا في المركز الأول، تلاها بالترتيب إسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا والسويد وأستراليا واليابان وإيطاليا والمكسيك وكوريا الجنوبية.













ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق الباحثين ساندر فان دير ليندن أن كثافة الاهتمام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا - مثل غسل اليدين - تتناسب طرديًا مع معدل القلق من فيروس كورونا.





وكشفت الدراسة أيضًا أن الرجال أقل خوفًا من فيروس كورونا مقارنة بالنساء، بالرغم من أن الإحصاءات تكشف أن عدد الوفيات بالفيروس من الذكور أعلى من مثيله لدى الإناث.





وأعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق تطبيق؛ لتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتنبيه المخالطين للحد من الاتصال بالأشخاص غير المخالطين.





وأفادت قناة العربية بأن التطبيق يعمل على حساب المدة الزمنية والمسافة بين الأشخاص وفي حالة تأكيد الإصابة يرسل التطبيق تنبيهات للمخالطين لعزل أنفسهم، وكذلك تنبيهات للمخالطين للمصابين بـ كورونا أيضا.





ويخضع التطبيق حاليا للتجربة لدى شعبة من سكان إحدى الجزر ببريطانيا، على أن يتاح لاحقا للمواطنين بالمملكة.





وأكدت الحكومة البريطانية أن التطبيق سيكون طبيعيا ومصمما ليحمي خصوصية وامن المتبعين من حين البيانات.





وأصبحت المملكة المتحدة، صاحبة، أعلى معدل للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أوروبا.





ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أصبحت بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز حاجز الـ 30 ألف حالة وفاة بـ فيروس كورونا.