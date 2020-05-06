انهيار الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية لأدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1991

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، تحت ضغط تهاوي طلبيات المصانع الألمانية لأدنى مستوى لها على الإطلاق في شهر مارس بسبب قيود فيروس (كورونا) المستجد، والتي تسببت في تقليص الطلب المحلي والخارجي على السلع الألمانية.





ارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12 % مسجلا 335 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي إم أي بي" الإيطالي بنسبة 0.27% عند مستوى 17440 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.21 % وسجل الألماني "داكس" هبوطا نحو 0.16% عند مستوى 10710 نقطة.





وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الألماني صباح اليوم انهيار الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية إلى أدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1991 حيث قلص انتشار وباء كورونا الطلب محليا وخارجيا.





وسجلت الطلبيات على المصانع الألمانية انخفاضا بنسبة 15.6% خلال شهر مارس مقابل 1.06% في فبراير وتوقعات بانخفاضها 10.0% ، ويعد ذلك ضربة قوية للاقتصاد الأكبر أوروبيا الذي يعتمد كثيرا على حركة الصادرات.





على صعيد آخر، أبدى المستثمرون تفاؤل حيال توجه دول أوروبية إلى إعادة فتح اقتصادها بشكل تدريحي ومن بينها إيطاليا، التي تعد أشد المتضررين من تفشي جائحة فيروس كورونا، في محاولة للموازنة بين انقاذ الاقتصاد المنكوب من تداعيات الفيروس والحفاظ على أرواح المواطنين عبر الحرص على عدم حدوث انتكاسة أو هجمة ثانية للمرض.



