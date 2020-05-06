محافظ أسيوط يزور نائب رئيس مركز أصيب بطلق ناري خلال تنفيذ قرار إزالة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس الثلاثاء "مصطفى عرابي" نائب رئيس مركز القوصية بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي للاطمئنان على حالته الصحية إثر اصابته بطلق ناري أثناء عودته من تنفيذ قرار إزالة لحالة تعد على أراض زراعية بمركز القوصية وتعدي أحد الأشخاص عليه مما أدى إلى اصابته بفخذه وكتفه بطلق ناري.













رافقه خلال الزيارة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد بشير رئيس حي غرب ومساعدو رئيس مركز القوصية وبعض رؤساء القرى.













ووجه محافظ أسيوط - خلال الزيارة – بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لنائب رئيس المركز المصاب لحين خروجه من المستشفى فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين معلنًا تنفيذ كافة قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل قوة وحسم ودون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع.













وشدد على تنفيذ كافة قرارات الإزالة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ووحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال وتداعيات الأزمة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.











