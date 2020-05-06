وفاة الشيخ الطبلاوي.. جسر جوي مصري لإعادة العالقين في الكويت.. السعودية: معدل وفيات كورونا بالمملكة منخفض جدا.. وروحاني: ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

40 مليون دولار تبرع كويتي لمحاربة كورونا

إصابات كورونا في الكويت تصل إلى 5804 لبنان: الرئيس ميشال عون يضغط على وزارة الخارجية لاستدعاء سفير برلين

الجيش العراقي: سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد.. ولا إصابات

الصين: العداء ضدنا يتصاعد وقد نضطر إلى مواجهة عسكرية

ألمانيا تقرر إعادة فتح المتاجر والمدارس في مايو الجاري

مخابرات كوريا الجنوبية: لا إشارة على أن زعيم كوريا الشمالية خضع لجراحة في القلب









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد أبرزت صحيفة القبس نعي الإفتاء المصرية وفاة نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز 86 عاما.





وقالت دار الإفتاء المصرية في التغريدة: «ننعى بقلب راض بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر».





محليا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على قيام أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية بمغادرة مطار الكويت الدولي في الثالثة من عصر أمس، متجهة إلى القاهرة، وعلى متنها نحو 300 مواطن من المصريين العالقين في الكويت، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضًا نحو 300 راكب.





كما أشارت صحيفة الجريدة إلى اختتام الحكومة اليوم خطة إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، والتي استمرت 18 يومًا، ليبلغ عدد العائدين 31 ألفًا خلال مراحل العودة الأربع.





ذكرت صحيفة الوطن أن الكويت تعهدت بتقديم 40 مليون دولار كمساهمة منها في الجهود الدولية لتمويل الأبحاث الخاصة بإنتاج لقاح وتطوير وسائل مكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).





ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسيوس بنتائج مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل والتعهد بتوفير أكثر من سبعة مليارات دولار لأغراض البحث والتطوير في مجال اللقاحات والتشخيص والعلاج.





وأضافت صحيفة الجريدة أنه في قفزة كبيرة لم تشهدها البلاد منذ بداية الأزمة، سجلت وزارة الصحة، أمس، رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات بفيروس كورونا، إذ بلغت الحالات الجديدة 526 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي العدد المسجل إلى 5804.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الوطن اعلان وزارة الداخلية السعودية، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرا، وذلك لمن يرغب من المقيمين من السفر جوا لبلدانهم.





وأوضحت الوزارة أن حاملي تأشيرة الخروج والعودة والنهائي وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية يمكنهم التسجيل، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".





وأشارت صحيفة القبس إلى تأكيد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأربعاء، أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًا بفيروس كورونا، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7 بالمائة في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%. أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا بفيروس كورونا، وذلك كون معدل الوفيات العالمي يبلغ 7 بالمئة، في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7 بالمئة.





ذكرت صحيفة الراي إن رئيس وزراء لبنان حسان دياب دعا، اليوم الأربعاء، اللبنانيين إلى التوقف عن السجالات السياسية.

وقال دياب إن خطة التعافي الاقتصادي غير «منزلة» ويمكن تطويرها.





أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، منها 41 حالة لمواطنين عمانيين، و127 حالة لغير عمانيين.





وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 2903 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 13 حالة.





وقالت صحيفة الجريدة إنه بعد أيام من قرار ألمانيا حظر حزب الله اللبناني وتصنيفه إرهابيًا، في خطوة لاقت رد فعل غاضبًا من طهران، ضغط الرئيس اللبناني ميشال عون، المتحالف مع حزب الله على وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الألماني ومساءلته عن القرار، غداة خطاب للأمين العام للحزب حسن نصرالله.





ركزت صحيفة القبس على تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن أمريكا كانت تتصور بان ايران ستنسحب من الاتفاق النووي بعد انسحابها هي من الاتفاق، لكن ايران وبعد دقائق من اعلان انسحاب ترامب اصدرت بيان ادانة واكدت مواصلة الاتفاق، مضيفًا بأن «ترامب ارتكب خطأ غبيًا بالانسحاب من الاتفاق النووي».





ذكرت صحيفة الأنباء أن وزارة الأوقاف السورية أعلنت افتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة اعتبارا من بعد غد، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.





وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتبارا من الجمعة القادمة الواقعة في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 مايو 2020.





أشارت صحيفة الراي إلى اعلان الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء.

وقال الجيش إنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد، وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.









دوليا، قالت صحيفة الوطن إن مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق، كشفت أن ألمانيا ستقرر، الأربعاء، قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة فيروس كورونا، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم اعتبارا من مايو الجاري.





ويشير النص، إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلا" بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 أبريل، موضحا أنه لم تسجل “أي موجة جديدة” للعدوى حتى الآن.





وأوضحت صحيفة القبس أن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا قال اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفع بواقع 10559 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 165929. وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بواقع أكثر من عشرة آلاف حالة في اليوم.





ذكرت صحيفة الوطن إن وكالة يونهاب للأنباء نقلت عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها يوم الأربعاء إنه ما من إشارة على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب.





ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في الشمال شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع مما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت.





أشارت صحيفة الجريدة إلى تحذيّر تقرير صيني من أن بكين تواجه موجة عداء متزايدة في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي قد يقلب علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مواجهة.





وذكرت مصادر مطلعة أن التقرير الذي قدّمته وزارة أمن الدولة، أوائل الشهر الماضي، إلى زعماء رفيعي المستوى في بكين، بينهم الرئيس شي جين بينغ، خلص إلى أن المشاعر العالمية المناهضة للصين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمين عام 1989.