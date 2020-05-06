نشرة المرأة والصحة| أعراض الأنفلونزا الموسمية.. سرطان الثدى وكورونا .. حلا شيحة تثير الجدل بصور غريبة

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أعراض الانفلونزا الموسمية

إعياء

آلام في الجسم و قشعريرة

سعال

إلتهاب الحلق

حمى

مشاكل الجهاز الهضمي

صداع الراس

سيلان الأنف

سعال

وتابع أن قضاء أوقات طويلة في المنزل تسبب في تناول كميات كبيرة من النشويات، والسكريات التى تعمل على تدميز جهاز المناعة، ويجب الحرص على تقليل السكريات بقدر كبير للحفاظ على جهاز المناعة.

وتابع أن قضاء أوقات طويلة في المنزل تسبب في تناول كميات كبيرة من النشويات، والسكريات التى تعمل على تدميز جهاز المناعة، ويجب الحرص على تقليل السكريات بقدر كبير للحفاظ على جهاز المناعة.

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ووفقًا للتقارير، قد تكون أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أكثر حدة لدى الشخص المصاب بسرطان الثدي، ويعاني الشخص الذي يخضع لعلاج السرطان من ضعف جهاز المناعة نتيجة للعلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والعلاج المناعي والإشعاع.

ووفقًا للتقارير، قد تكون أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أكثر حدة لدى الشخص المصاب بسرطان الثدي، ويعاني الشخص الذي يخضع لعلاج السرطان من ضعف جهاز المناعة نتيجة للعلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والعلاج المناعي والإشعاع.

يقع العديد من الأشخاص فى أخطاء غذائية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتكثرين من تناول المخللات وتعانين من مشكلة احتباس البول فى الجسم او التهاب البول عليك بالحرص على تناول كوب يوميا من هذه المشروبات الثلاثة حسب الرغبة للتخلص من مشكلة احتباس البول والقضاء على الماء الزائد فى الجسم.









كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل أنواع من مشروبات تعالج مشكلة احتباس البول سىريعا وهى عبارة عن الاتي.









التوت البري



