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مرأة

نشرة المرأة والصحة| أعراض الأنفلونزا الموسمية.. سرطان الثدى وكورونا .. حلا شيحة تثير الجدل بصور غريبة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:00 م
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الصحة


الانفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية تصيب الكثير من الناس كل عام، ويمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس، وكشفًا لما قدمة موقع "health line" من أعراض وطرق للوقاية إليكم أهمها.

أعراض الانفلونزا الموسمية
إعياء
آلام في الجسم و قشعريرة
سعال
إلتهاب الحلق
حمى
مشاكل الجهاز الهضمي
صداع الراس
سيلان الأنف
سعال



تحدث الدكتور مروان سالم، دكتور الصيدلة الأكلينيكية والتغذية العلاجية، لـ " صدى البلد"، عن أهم العادات الخاطئة التي تتسبب في تدمير جهاز المناعة

وتابع أن قضاء أوقات طويلة في المنزل تسبب في تناول كميات كبيرة من النشويات، والسكريات التى تعمل على تدميز جهاز المناعة، ويجب الحرص على تقليل السكريات بقدر كبير للحفاظ على جهاز المناعة.

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تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير حول العالم، وتم اكتشاف بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا مثل السمنة، والتدخين، والأمراض المزمنة.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" فإن سرطان الثدي يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا للتقارير، قد تكون أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أكثر حدة لدى الشخص المصاب بسرطان الثدي، ويعاني الشخص الذي يخضع لعلاج السرطان من ضعف جهاز المناعة نتيجة للعلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والعلاج المناعي والإشعاع. 




يقع العديد من الأشخاص فى أخطاء غذائية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتكثرين من تناول المخللات وتعانين من مشكلة احتباس البول فى الجسم او التهاب البول عليك بالحرص على تناول كوب يوميا من هذه المشروبات الثلاثة حسب الرغبة للتخلص من مشكلة احتباس البول والقضاء على الماء الزائد فى الجسم.


كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل أنواع  من مشروبات تعالج مشكلة احتباس البول سىريعا وهى عبارة عن الاتي.


التوت البري

التوت البري يغسل المخلفات الثانوية بالإضافة إلى المياه الزائدة فى الجسم كما يحتوى أيضا على مضادات الأكسدة وفيتامين ج ، وحماية الجسم من السموم الضارة والجذور الحرة في حين تعزيز نظام المناعة .


المرأة


نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة. 

وظهرت بها حلا شيحة، بتى شيرت أنيق وبسيط باللون الأسود ليبرز عن أناقتها وجمالها. 

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