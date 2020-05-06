الحياة تعود إلى غزة خلال شهر رمضان مع تخفيف الإغلاق

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء أن الحياة عادت تدريجيًا في قطاع غزة ، مع تخفيف قيود الإغلاق .





وعاد سكان غزة لحياتهم الطبيعية تدريجيًا، رغم معرفتهم بأنهم سيكافحون لأشهر عدة مع الاضطراب الاقتصادي بسبب تفشي الوباء حيث تم اعتبار تخفيف التدابير إشارة على نجاح تدابير الحماية.





وقام المسؤولون بتخفيف بعض القيود على الأقل خلال شهر رمضان، وسمحوا للمطاعم بالفتح الجزئي، وشهدت المحلات التي تبيع الحلويات الرمضانية عودة العملاء لأول مرة منذ أسابيع.





ولم يكن هناك الكثير من العائلات المستعدة للمخاطرة بالتجمعات الجماعية المعتادة كل مساء خلال وجبة الإفطار، ومع وصول معدلات البطالة إلى 50 %، لا يستطيع الكثيرون تحمل تكلفة هذا التقليد، ولذلك يقوم البعض بزيارات اجتماعية في مجموعات صغيرة طوال اليوم بدلا من حضور وجبات الإفطار الكبيرة مساء.