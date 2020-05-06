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توك شو

تكلفة العز ل الصحي للعائدين من الخارج..تتحملها الدولة أم المواطن؟.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:12 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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توك شو
قال الإعلامي رامي رضوان، إنه الدولة تقوم بمجهود كبير لوضع خطة لإعادة المصريين الموجودين بالخارج، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الدولة استقبلت طلبات وصلت لـ 3500 مواطن فى بداية الأزمة وبعد ذلك ارتفع العدد.

وأضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة قامت بتحريك طائرات لإعاد المصريين بالخارج، وقامت بوضع بعض الأشياء المفرحة منها :" العائدين غير القادرين على دفع ثمن الأقامة بالحجر الصحى سيتم استضافته فى المدن الجامعية و الدولة تتكفل بكل المصاريف".

وأوضح أن المواطنين العائدين من الخارج ويريدون الجلوس فى الفنادق يتحملون تكلفة الإقامة.

وقد قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك رحلتين وصلتا القاهرة اليوم من الكويت، موضحة أن الدولة تنظر لجميع المصريين الموجودين فى الخارج بنفس الطريقة.


وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن الدولة استمعت لمناشدات واستغاثات المواطنين مخالفي الإقامة فى دول الخليج.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن اليوم تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لعرض كل هذه الأشياء، وكشفت أنها لن تعلن عن أرقام المصريين العالقين فى الخارج.


وكشفت نبيلة مكرم، أن هناك تكليفات من الدكتور مدبولى بتكثيف الرحلات لعودة المصريين بالخارج قبل عيد الفطر.

وتابعت: هناك 3500 قدموا طلبات للعودة من الولايات المتحدة فى بداية أزمة كورونا وبعد ذلك ارتفعت الأعداد، و الكويت بها 5800 مواطن مصري مخالف و اليوم تم استقبال طائرتين، وهناك أعداد فى السعودية والإمارات.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الأولوية لجميع الشرائح الموجودة فى الخارج ولا توجد أولوية لأحد على أحد، وأن رئيس الحكومة أصدر توجيهاته بتكثيف الرحلات لإعادة العالقين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك طلبات متزايدة من المصريين العالقين بالخارج للعودة لأرض الوطن، وكشفت أن هناك مواطنين بالخارج فصلوا من عملهم ومنهم من مخالف والدولة تتعامل مع الكامل وليس العالقين فقط.

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