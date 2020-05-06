تراجع طفيف للذهب وسط تفاؤل بخطط إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تحسن إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة بدعم التفاؤل حيال خطط إعادة فتح الاقتصادات العالمية التي تجاوز معظمها ذروة إصابات فيروس كورونا .





وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.10 % مسجلا 1708.90 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.23 % ليصل عند مستوى 1702.00 دولارا للأوقية.





ولاقت خطط إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية ترحيبا من قبل المستثمرين، وسط آمال في أن يساعد ذلك الاقتصاد العالمي المنكوب على استعادة تعافيه ونفض غبار خسائر كورونا الفادحة التي هوت بأغلب قطاعاته خلال الربع الأول من العام.





وبدأت دول عدة حول العالم من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية منذ يوم الاثنين الماضي تخفيف القيود على الحياة العامة، بما في ذلك تسيير رحلات طيران داخلية واستئناف العمل بالمدارس وفتح بعض المراكز التجارية، في محاولة للمحافظة على التوازن بين إنقاذ الاقتصاد الذي ظل قيد الوفاة الإكلينكية منذ بدء تفشي وباء كورونا وبين الحرص في الوقت ذاته على عدم حدوث انتكاسة أو اندلاع موجة ثانية للفيروس.



