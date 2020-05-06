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فن

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 12.. دينا الشربيني تقترب من الحقيقة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:20 م
مسلسل لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل لعبة النسيان مواصلة رقية "دينا الشربيني" رحلة البحث عن الحقيقة والتأكد من حقيقة خيانتها لزوجها امجد " احمد صفوت" مع عشيقها المحامي خالد وهدان "أحمد داوود". 

وتسافر رقية مع عمرو شقيق خالد التوأم الى الغردقة في نفس الفندق الذي ذهبت اليه مع خالد وهدان قبل مقتله لكي تتذكر ما حدث، وعندما تصل الى الغرفة تتذكر ان خالد وهدان لم يدخل معها الغرفة بل قام بتوصيلها ثم ذهب لغرفته وهو ما أكد لها انها لم تخن زوجها امجد. 

وتجلس رقية مع عمرو في " بار الفندق" لتلتقي رقية بأحد العاملين في الفندق الذي نجح في التعرف عليها وتخبره انها فقدت الذاكرة وتحتاج ان يذكرها بما حدث. 

وأخبر العامل في الفندق رقية أنها كانت برفقة خالد وهدان يبحثان عن رجل يدعى محمد عبد السلام وغضبت حينها عندما لم يتمكنان من العثور عليه. 

وتعود رقية من الغردقة ويسألها شقيق زوجها نادر " علي قاسم" عن سبب سفرها الا انها تتعامل بحدة ولا تخبره اين كانت

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