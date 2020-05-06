الانتهاء من امتحانات الفنون المرئية لطلاب مدرسة السينما على الإنترنت

انتهى طلاب المدرسة العربية للسينما والتليفزيون على الإنترنت التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب- من أداء امتحانات الفنون المرئية المختلفة أونلاين، والتى تقدمها المدرسة عبر مناهج متميزة ومختارة يشرف عليها مجموعة الأكاديميين.





بلغ عدد المتقدمين للاختبارات 15 دارس من محافظات: الفيوم، الدقهلية، المنصورة، الإسكندرية، القاهرة والجيزة .. إضافة إلى دارس من تونس الشقيقة أدوا الإمتحان فى فروع: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج والصوت ظهر الخميس الماضى (30 أبريل).





جدير بالذكر أن المدرسة تحتفل خلال شهر يوليو القادم بمرور (18) عاما على إنشائها، حيث أنشئت عام 2001، كأول موقع إلكتروني لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد .



