AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الانتهاء من امتحانات الفنون المرئية لطلاب مدرسة السينما على الإنترنت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:29 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
انتهى طلاب المدرسة العربية للسينما والتليفزيون على الإنترنت التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب- من أداء امتحانات الفنون المرئية المختلفة أونلاين، والتى تقدمها المدرسة عبر مناهج متميزة ومختارة يشرف عليها مجموعة الأكاديميين.

بلغ عدد المتقدمين للاختبارات 15 دارس من محافظات: الفيوم، الدقهلية، المنصورة، الإسكندرية، القاهرة والجيزة .. إضافة إلى دارس من تونس الشقيقة أدوا الإمتحان فى فروع: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج والصوت ظهر الخميس الماضى (30 أبريل).

جدير بالذكر أن المدرسة تحتفل خلال شهر يوليو القادم بمرور (18) عاما على إنشائها، حيث أنشئت عام 2001، كأول موقع إلكتروني لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة الفيلم لـ علي بدرخان .. إصدار جديد هيئة الكتاب

ترشيحاتنا

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

رسائل مؤثرة من متابعي شريف مدكور بعد نشر صورته من داخل المستشفى

نجيب ساويرس: لماذا نظل محبوسين في المنازل؟ ولا يوجد علاج لـ كورونا

بعد خسارتها 30 كيلو.. أديل تظهر بإطلالة لافتة في عيد ميلادها الـ 32

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

تكلفة العز ل الصحي للعائدين من الخارج..تتحملها الدولة أم المواطن؟.. فيديو

AdvertisementS

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي