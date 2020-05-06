غبار وانعدام الرؤية.. تحذيرات في الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار لليوم الأربعاء، حيث تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح ستكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار المحمول.

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 38 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.

فيما ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

ودعت لعدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية