واعظات الأزهر يطلقن برنامجًا شاملًا للأطفال بعنوان "ذرية طيبة"..الجمعة القادمة

أطلقت واعظات الأزهر الشريف برنامجًا لتقديم العون لكل أمّ أو مربٍّية أو مسؤولة؛ لمساعدتهن في تعليم أبناهن وبناتهن تعاليم دينهم الحنيف، وفقًا لأسس القرآن والسنة بالفهم البسيط والمستنير، في برنامج إلكتروني جديد بعنوان: (ذريةً طيبةً).





يحتوي البرنامج على الكثير من المحاور التي تفيد الطفل المسلم وتكون عونًا له في شبابه وكبره وتغرس بداخله القيم الأخلاقية الحميدة.





ويشتمل البرنامج على مجموعة من المحاور على النحو الآتي:(حفظ وتدبر القرآن الكريم وتجويده - فهم السنة النبوية عن طريق القصص واستخراج الأحكام - الآداب والسلوكيات - العقيدة - الفقه وأحكام العبادات - الأنشطة الهادفة والترفيهية).





ويظهر البرنامج يوميًا عبر (برنامج zoom) مع نخبة من واعظات الأزهر الشريف ذوات الخبرة والكفاءة في هذا المجال.