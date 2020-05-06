جهاز القاهرة الجديدة يكشف التعامل مع المخالفين قبل وبعد 9 أبريل

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه يتم العمل الآن بمرحلة القانون 17، فكل ما تم إزالته من مخالفات قبل 9 أبريل فله معاملة خاصة فمن الممكن أن يتم التصالح معه إما بالإزالة أو تقنين الوضع.





وتابع المهندس أمين غنيم، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن ما استجد من مخالفات بعد تاريخ 9 أبريل كله واجب الإزالة وغير مسموح به إطلاقًا، موضحًا أن هناك فرقا تجوب المدينة بالكامل على مدار الـ 24 ساعة لرصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات.





وأضاف أنه يتم اتباع الإجراءات القانونية مع كل المخالفين، مشيرًا إلى أن هذا متكرر فيتم إزالة أكثر من 10 مخالفات يوميًا.





وأكد أن الالتزام الكامل بتعليمات رئاسة الوزراء لاتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأنه لم يتم الإغلاق الكامل للمكاتب أو الخدمات داخل الجهاز، وأن بالأمس تم استقبال كامل قوة المركز التكنولوجي بالقارهة الجديدة.





وذكر أنه تم الاستعانة بالإدارات المعاونة، لأن كلهم يكملون بعضهم البعض في خدمة المركز التكنولوجي، وأن الخدمة منتظمة من الساعة 8 صباحا الى 2 مساء، ويتم الاخذ بالاعتبار لكل الملاحظات لاستيعاب كل العملاء.