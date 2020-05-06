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محافظات

ضبط 506 بطاقات تموين بمخبز بالبحيرة يستولى صاحبه على دعم محدودي الدخل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:33 م
بطاقات التموين المضبوطة
بطاقات التموين المضبوطة
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جمالات الدمنهورى

تمكنت إدارة تموين مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة من ضبط 506 بطاقات ذكية لصرف الخبز والتموين المدعم بداخل أحد المخابز بزاوية حمور بالدلنجات  لاستخدامها فى الضرب الوهمى  للاستيلاء على الدعم الخاص بمستحقات المواطنين محدودى الدخل.


و وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمباحث التموين تفيد بقيام صاحب أحد المخابز المدعمة بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات بتجميع عدد كبير من البطاقات لتسجيل مبيعات وهمية علي السيستم للاستيلاء علي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين أصحاب البطاقات الذكية  مستغلًا تداعيات أزمة كورونا للاتجار بها فى السوق السوداء.


وبعرض المعلومات على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجه المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى بمداهمة المخبز والتأكد من صحة المعلومات .


وعلى الفور قامت حملة مكبرة من الادارة التموينية بالدلنجات برئاسة عادل ابو شمعة مدير الإدارة وقوة من مباحث التموين لمداهمة  المخبز المشار بقرية زاوية حمور بدائرة المركز وأسفرت الحملة عن صحة المعلومات التى وردت لمباحث التموين.


وأسفرت الحملة عن ضبط 506 بطاقة ذكية وماكينة صرف الخبز المدعم بمخبز حلويات بجوار المخبز المدعم بناحية زاوية حمور لقيام صاحب المخبز بتسجيل مبيعات وهمية علي السيستم للاستيلاء علي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.


وتم التحفظ على البطاقات وماكينة الصرف التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط 506 بطاقات تموين بمخبز بالبحيرة يستولى صاحبه على دعم محدودي الدخل
ضبط 506 بطاقات تموين بمخبز بالبحيرة يستولى صاحبه على دعم محدودي الدخل
ضبط 506 بطاقات تموين بمخبز بالبحيرة يستولى صاحبه على دعم محدودي الدخل
ضبط 506 بطاقات تموين بمخبز بالبحيرة يستولى صاحبه على دعم محدودي الدخل
ضبط 506 بطاقات تموين بمخبز بالبحيرة يستولى صاحبه على دعم محدودي الدخل
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