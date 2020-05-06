توريد 111 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الدقهلية حتى اليوم

انتظمت اليوم الأربعاء عمليات توريد القمح إلى صوامع وشون الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر، جاهزة لاستقبال القمح يوميا من الموردين.

كد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن الكمية الموردة هذا العام قد تصل إلى 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفًا و323 فدانًا.



وكان الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020، برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولي المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانه الحبوب والرقابه التموينية وبنك الإئتمان الزراعى والسلامه والصحة المهنية للقيام باتخاذ كافه الاستعدادات اللازمه لاستقبال محصول القمح.

ووصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 111 ألف طن بالصوامع والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء التوريد في منتصف شهر ابريل الماضى .وأ