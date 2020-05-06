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محافظات

فحص واستقبال 44557 حالة جديدة فى قسم علاج اليوم الواحد بمستشفي سرطان الأقصر..صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:53 م
مسشتفى سرطان الاقصر
مسشتفى سرطان الاقصر
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شمس يونس
نجحت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، منذ افتتاحها وحتى مارس 2020 فى دعم عشرات الآلاف من مرضى السرطان بمحافظات الصعيد وحول مصر.

و قال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أنه يتم السير بخطي ثابتة في تقديم الخدمات للآلاف من مرضى السرطان بالصعيد، وهو دورها الأول في خدمة المرضي وتوفير عناء السفر لعدة ساعات للوصول للعاصمة لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد المختلفة في القاهرة، ومن هذا المنطلق قرر مجلس إدارة المستشفي من اليوم الأول توفير أفضل أطباء في مصر لتقديم خدمات تضاهي وتفوق المستشفيات بالعاصمة وبالمجان تمامًا لأبناء الصعيد.

ويضيف  مدير عام المستشفي، أنه بلغت أعداد المترددين على قسم علاج اليوم الواحد لـ 44557 حالة وبلغ عدد المرضى الجدد مؤخرًا حوال 3052 مريض، حيث يتم فحص المرضي داخل هذا القسم بأيادي أفضل رجال وأطباء الأورام من حول مصر.

 وأكد علي أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد ومنذ افتتاحها في التاسع والعشرين من مايو 2016 نجحت في تقديم خدمات علاجية مجانية تواكب مثيلاتها في أكبر المؤسسات العلاجية المتخصصة في علاج السرطان في العالم.

 وأشار إلى أنه يتم تقديم العلاج لمرضى السرطان من محافظات الجمهورية المختلفة بفضل جودة الخدمة العلاجية، وبعد أن أصبحت المستشفى تعمل بطاقة استيعاب 156 سريرا وتزويدها بأربعة غرف عمليات مجهزة بأحدث أجهزة جراحات الأورام في العالم منهم غرفة عمليات كبسولة للحالات الخطرة بمعدل إجراء 10 عمليات جراحية يوميا، هذا إلى جانب قسم العناية المركزة.
فحص واستقبال 44557 حالة جديدة فى قسم علاج اليوم الواحد بمستشفي سرطان الأقصر..صور
فحص واستقبال 44557 حالة جديدة فى قسم علاج اليوم الواحد بمستشفي سرطان الأقصر..صور
فحص واستقبال 44557 حالة جديدة فى قسم علاج اليوم الواحد بمستشفي سرطان الأقصر..صور
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