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محافظات

استرداد 440 فدانا بمركز مطاي بالمنيا خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:01 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على اراضي الدولة
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مطاي نجحت في استرداد 440 فدانا، أرض أملاك دولة، كان قد تم التعدي عليها بمنطقة الشيخ حسن، بالإضافة إلى استرداد 1100 متر أرض أملاك دولة في نطاق مدينة مطاي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون واسترداد حق الدولة.



وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تأتي في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين، ويقومون بارتكاب مخالفاتهم من تعديات علي أراض زراعية أو أملاك دولة، وبناء عشوائي.


  
وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.



ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا الى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
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