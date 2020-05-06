استشاري جهاز هضمي: الغضب والانفعال على الطعام يفقد الشهية

حذر الدكتور مدحت خليل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، من الإسراف من تناول البقوليات والسكريات بمجرد الإفطار في رمضان .





وأكد الدكتور مدحت خليل خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الإفراط في تناول البقوليات والنشويات علي الإفطار يتسبب في أنفاخ الجهاز الهضمي.





ونصح بعدم الغضب على الطعام، وذلك لأن الغضب يسبب ارتفاع الأدرنالين وبالتالي فقد الشهية.





وأشار إلي أن الأنتفاخات ليس فقط بسبب الإفراط في الطعام، ولكن ترجع لأسباب عادات خاطئة مثل الغضب أثناء الطعام أو بلع هواء زائد.





ولفت إلي أن الأفراط في تناول السوائل والمياه بين الوجبات، يتسبب في حدوث انتفاخ.