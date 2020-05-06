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فيديو جراف

فيديوجراف.. 60 رجل إطفاء في مواجهة جحيم البحر الأعظم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:01 م
حريق البحر الاعظم
حريق البحر الاعظم
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ايمان عبداللطيف

تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل.

 

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء -ارتفعت لـ12 في وقت لاحق- بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي؛ للسيطرة على الحريق.

 

قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

 

ولمزيد من التفاصيل حول حول حريق البحر الأعظم، تابعوا الفيديوجراف التالى.


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