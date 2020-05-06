فيديوجراف.. 60 رجل إطفاء في مواجهة جحيم البحر الأعظم

تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء -ارتفعت لـ12 في وقت لاحق- بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي؛ للسيطرة على الحريق.

قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

ولمزيد من التفاصيل حول حول حريق البحر الأعظم، تابعوا الفيديوجراف التالى.





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