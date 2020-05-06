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بين الناس

سكان الحي العاشر بمدينة نصر يشتكون من انتشار الباعة الجائلين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ سعد عماد  والمقيم في الحي العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من  انتشار الباعة الجائلين والمواقف العشوائية فى الحي العاشر بمدينة نصر 

بالإضافة إلى تهالك الأرصفة وتراكم القمامة فى مناطق متفرقة بسبب ما يقوم الباعة الجائلين بإلقائه فى الشوارع.

وقال عماد في شكواه نعانى نحن سكان الحي العاشر بمدينة نصر من العشوائية الشديدة وانتشار الباعه الجائلين في كل مكان واحتلال جزيرة الطريق من بائعى الملابس القديمة وعربيات الفول وكذلك انتشار سائقي الميكروباصات في كل مكان وتكوين مواقف عشوائية لهم مما يؤدى لاختناق حركة المرور طوال الوقت.

وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لرفع هذه العشوائية حتى تعود منطقة مدينة نصر كما كانت فى السابق نظيفة ومرتبة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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