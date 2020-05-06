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مرأة

تناولها يوميًا في رمضان.. نوع من الخضار رخيص الثمن مفيد للدورة الدموية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر الطماطم من أغنى الأطعمة التي تحتوي على مادة (الليكوبين) وهو من مضادات الأكسدة التي تقلل من الجذور الحرة بالجسم وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد الطماطم في رمضان:

- مفيدة للدورة الدموية.

- تساهم في تقليل الكوليسترول الضار.

- تحتوي على كمية جيدة من الألياف. 

- لاتسبب البدانة كما يشاع عنها. 

- بعض مرضى القولون مزعجة لهم وهذا يختلف من شخص لآخر.
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