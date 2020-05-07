AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حدث فى 14 رمضان.. وضع حجر أساس الجامع الأزهر.. ووفاة محمد علي الكبير

الخميس 07/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
من أهم أحداث الرابع عشر من شهر رمضان، وفاة محمد علي الكبير حاكم مصر فى عام 1265هـ، ووفاة مظفر الدين كوكبورى 630 هـ، وهو أحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبى ضد الصليبيين، ووضع حجر الأساس للجامع الأزهر عام 264هـ.

وفاة مظفر الدين كوكبوري

في 14 من رمضان 630هـ، الموافق 24 من يونيو 1233م: توفى مظفر الدين كوكبوري، أمير إربل، واحد من كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبي في جهاده ضد الصليبيين.

ولاية السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 14 من رمضان 748هـ الموافق 18 من ديسمبر 1347م، تولى السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون الحكم صغيرًا، ولم يكن مطلق اليد في تصريف شئون الدولة، وهو صاحب أعظم أثر إسلامي في مصر، المعروف باسم مدرسة السلطان حسن.
سيطرة المسلمين على سرقوسة

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 264هـ الموافق 19 مايو 878م ، سيطر المسلمون على مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية.

وضع حجر أساس الجامع الأزهر

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 359هـ الموافق 20 يوليو 970م وضع حجر الأساس والبدء في بناء الجامع الأزهر بالقاهرة ، وتم بناؤه في نحو سنتين تقريبًا.

وفاة محمد علي باشا

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 1265هـ، الموافق 3 أغسطس 1849م توفي محمد علي باشا الكبير حاكم مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمتع معنا .. جولة داخل جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي

ترشيحاتنا

عضو مجلس الأهلي السابق يخوض انتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

التفاصيل الكاملة لحادث تسرب الغاز السام من مصنع مملوك لشركة عالمية بالهند ..فيديو

الصحة العالمية تدرس إرسال بعثة طبية في مهمة خطيرة للغاية إلى الصين

تركي آل الشيخ يعلن أول قرار سيتخذه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

لو مسافر.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس

نجم المنتخب يكشف شرط الإسماعيلي الوحيد لبيع باهر المحمدي لـ الأهلي

AdvertisementS

عواقبه كارثية.. رئيس الصحة العالمية يحذر دول العالم من الاستعجال في رفع الإغلاق

الحكومة: استمرار غلق المقاهي والملاهي والسينما خلال رمضان ..شاهد

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

استمرار غلق المقاهي وعدم تغيير مواعيد الحظر.. الحكومة تكشف ملامح قرارات مدبولي اليوم

الصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

لو وصلنا 400 حالة في اليوم.. مجلس الوزراء: هنقضي العيد في الحظر

دراسة أمريكية حديثة تؤكد ضعف واختفاء فيروس كورونا قريبا

الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان على الأرجح.. شاهد

انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

الحكومة تتوقع زيادة الإصابات بكورونا فوق 400 حالة يوميًا .. شاهد

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رجل يخفي خاتم الزفاف في كيس براز الكلب ليطلب يد حبيبته