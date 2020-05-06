الأعلى للإعلام يبحث شكاوى ضد برنامج خلي بالك من فيفي

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها الأحد المقبل عددا من الشكاوى التى تتعلق بالإعمال الدرامية.





وتلقى المجلس عدة شكاوى من المشاهدين ضد برنامج " خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على قناة mbc مصر يتهمون البرنامج بارتكاب عديدة تتنافى مع روحانيات رمضان .





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ومن المقرر ان تصدر لجنة الشكاوى ملاحظاتها وإعداد توصيات حول الشكاوى التي وردت إليها.





ويواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى شكاوى الجمهور على الواتس اب وفحصها خلال الاجتماعات الدورية الأسبوعية.





وكان قد اصدر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيانا اكد فيه أنّ "إم بي سي مصر"، ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها، حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي، مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة الشهور الست في 16 أغسطس المقبل، بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.