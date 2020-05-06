موجز السوشيال ميديا.. كارول سماحة تستطلع آراء متابعيها لهذا السبب.. مجدي عبد الغني ينعى الشيخ الطبلاوي









نشرت الفنانة يسرا صورة لها من مسلسل " خيانة عهد " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "









نشر الكابتن أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "يعلن فيها عن استضافته للكابتن عماد متعب نجمم النادى الأهلى سابقا فى برنامج " أقر وأعترف مع شوبير ".













نعى الكابتن مجدى عبد الغنى لاعب منتخب مصر سابقا, الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء.













نشرت الفنانة كارول سماحة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلقت كارول على الصورة قائلة:





‏" نصيحة العمر





"حب الجميع ولا تثق بأحد ."





ما رأيكم ؟؟ #كارول_سماحة " .





















نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





وعلقت سارة نخلة قائلة " عندما لا يمكنك العثور على أشعة الشمس ، كن أشعة الشمس " .









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