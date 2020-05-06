رئيس حزب القوات اللبنانية: قضية الجمارك تتمحور حول الفساد الموجود فيها..فيديو

قال سمير جعجع ، رئيس حزب القوات اللبنانية: إن كل العالم يعترف بالفساد الموجود بالجمارك، مشددًا انه موجود بخطة الحكومة أن وزارة المالية ستسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية.





وأضاف "جعجع" خلال كلمتة المذاعة اليوم على فضائية " اكسترا نيوز " عقب اللقاء الوطني مع " عون " ، أن قصة الجمارك تتمحور حول الفساد الموجود فيها وليس تسهيل اجراءاتها.









وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، أن خطة الحكومة الموضوعة نحن لا نسير عليها حتى لو كانت مثالية او اى خطة اخرى الا بعد ان تظهر الحكومة بخطوات عملية جادة .





وتابع أنه لا يمكن صرف ودائع الناس لانها ملكية خاصة ولا اذا كان صغار او كبار مدعين وهذا هو القانون فى لبنان .