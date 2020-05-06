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رئيس حزب القوات اللبنانية: قضية الجمارك تتمحور حول الفساد الموجود فيها..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:07 م
سمير جعجع
سمير جعجع
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ريهام فيكتور
قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية: إن كل العالم يعترف بالفساد الموجود بالجمارك، مشددًا انه موجود بخطة الحكومة أن وزارة المالية ستسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية.

وأضاف "جعجع" خلال كلمتة المذاعة اليوم على فضائية " اكسترا نيوز " عقب اللقاء الوطني مع " عون " ، أن قصة الجمارك تتمحور حول الفساد الموجود فيها وليس تسهيل اجراءاتها.

واشار رئيس حزب القوات اللبنانية ، الى ان موضوع الكهرباء ومشاكله الكون كله يتحدث عنه ، منوها إلى أن الكهرباء والحلول موجودة ، قائلًا : مليارين دولار خسارة على لا شي.

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، أن خطة الحكومة الموضوعة نحن لا نسير عليها حتى لو كانت مثالية او اى خطة اخرى الا بعد ان تظهر الحكومة بخطوات عملية جادة .

وتابع أنه لا يمكن  صرف ودائع الناس لانها ملكية خاصة  ولا اذا كان  صغار او كبار مدعين وهذا هو القانون فى لبنان .
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