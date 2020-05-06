برلمانية: الدولة لن تغفل عن المصريين العالقين في الخارج

قالت النائبة ميرفت ميشيل، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما اتخذته الدولة من قرارات استباقية قبل استفحال أزمة فيروس كورونا ساعدنا كثيرًا في القدرة على مواجهة الفيروس دون تكبد الكثير من الخسائر والأرواح وتطويل الفترة الزمنية لأنتشار الفيروس بشكل ملحوظ ومتعاقب.





وتابعت النائبة ميرفت ميشيل، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، إن الدولة لم تغفل ابدًا عن حماية صحة مواطنيها سواء من في داخلها أو في الخارج، مشيرة الى ان القيادة السياسية عملت على ذلك بشكل حاسم وصارم لعودة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت.





وأوضحت أن تم التعامل مع المصريين العالقين بالخارج منذ وصول المصريين العالقين في ووهان الصينية التي كانت بؤرة الفيروس في فبراير الماضي، وتحتاج تلك الرحلات الى الكثير من الاجراءات والتنسيق بين مجموعة من الوزارات لأن ليس بأمر هين وللتأكد من سلامتهم وصحتهم.





وأضافت ميشيل، أن ما تمر به الددولة هو أمر استثنائي لم نمر به من قبل ولكن استطاعات الدولة على إظهار قدرة قوية على ادارة الازمة وبشكل متقن.