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أخبار البلد

أهم الأخبار.. قرارات حكومية جديدة بشأن كورونا غدا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة بسبب الفيروس

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:17 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:


بعد تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير ودفته بمقابر العائلة بالأباجية بالقاهرة ، حرص مشيعو الجثمان على تقديم العزاء على المقابر لنجله إبراهيم الطبلاوي الذي أعلن أمس عندم إقامة عزاء وقصره على تشييع الجثمان فقط نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا .


شيعت منذ قليل جنازة الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء إلى مثواه الأخير، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من ستين عاما، وبعد صراع طويل مع المرض. 


في زيارة لمصنع أقنعة طبية بولاية أريزونا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته حل خلية الأزمة التي شكلها برئاسة نائبه مايك بنس للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وسط تكهنات حول سبب القرار.


قال اللواء بحري أركان حرب، إيهاب طلعت حسن، رئيس شعبة المساحة سابقًا، إن الغواصة البحرية S43 التي انضمت إلى القوات البحرية المصرية حديثًا هي الغواصة الثالثة ضمن صفقة من 4 غواصات حصلت عليها مصر .


أنقذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منطقة ميت نما بشبرا الخيمة من كارثة مروعة، اثر اندلاع هائل شب في مبنى مكون من 10طوابق تستخدم الأدوار الأولى كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي.


نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء، تفاصيل مثيرة حول مقتل باحث صيني بعملية اغتيال غامضة داخل منزله، قبل أن يتوصل لنتائج مهمة عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 حول العالم. 


أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك عددا من المقترحات التي يتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي علي سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتي الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.


أصبحت فكرة التعايش مع فيروس كورونا فكرة مستتبة لدى الكثيرين، وخرجت المطالب التي تنادي بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وذلك على الرغم من تصاعد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الشلل الذي أحدثه الفيروس في مختلف القطاعات، دفع البعض لعودة الحياة لطبيعتها. 


علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على إعادة الدولة المصريين العالقين في الخارج؛ ذلك في مداخلات هاتفية لبرامج "التوك شو" وكان منها:


استجابت شبكة قنوات إم بي سي لرغبة الفنانة فيفي عبده بحذف مشهد تعرضها لصعقة الكهربائية خلال ظهورها في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، بعد تهديدها في فيديو سابق لها أنها ستقاضي رامز جلال بسبب تعرضها للإيذاء.


يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعرض في بث مباشر.
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