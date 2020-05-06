AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدافع تشيلسي: صلاح وفيرمينو أصعب ثنائي واجهته

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:09 م
فيرمينو - صلاح نجما
فيرمينو - صلاح نجما ليفربول
Advertisements
إسراء أشرف
كشف فيكايو توموري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من أصعب المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته في كرة القدم.

وقال توموري لشبكة "سكاي سبورتس"، أن هذا الموسم مختلفًا بالنسبة له، لأنه يشارك في الدوري الإنجليزي، وهذه خطوة جيدة، لذلك عليه التركيز والاستعداد والانتباه جيدًا.

وتابع: "في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، هناك الكثير من المهاجمين المختلفين، الذين يحبون الكرات الهوائية وغيرها، ومن ثم وجدت نفسي أواجه روبرتو فيرمينو، الذي يتراجع إلى وسط الملعب، الأمور تحدث بسرعة كبير، ويتم معاقبتك مباشرة على الأخطاء".

وأضاف: "فيرمينو من أصعب المهاجمين الذين واجهتهم، إلى جانب محمد صلاح، في كل مرة يتمكنان من الحصول على الكرة، أبدأ في التفكير، فهذا تحدٍ كبير، لكنني قادر على إثبات نفسي على اللعب في هذا المستوى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط مدوٍ في الأنفيلد.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد

ملخص مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. خروج حامل لقب دوري أبطال أوروبا ..فيديو

مدافع إنتر السابق: سعيد لأني لم أراقب ميسي

فان دايك يفتح قلبه للجمهور ويكشف أصعب مهاجم واجهه وأفضل إنجازاته

نجم دفاع بيراميدز: أزارو أصعب مهاجم واجهته.. والأهلي والزمالك في كفة واحدة ..فيديو

صلاح جاهز للتحدي.. أسطورة ليفربول يطالب الريدز بضم تيمو فيرنر

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. عقار جديد يمنع انتقال عدوى كورونا بين الأشخاص

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

تعرف على أول مدرب زمالكاوى للأسطورة الأهلاوية صالح سليم

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

مع تفشي فيروس كورونا.. كم عدد مرات تغيير فرش السرير؟