مدافع تشيلسي: صلاح وفيرمينو أصعب ثنائي واجهته

من أصعب المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته في كرة القدم.





وقال توموري لشبكة "سكاي سبورتس"، أن هذا الموسم مختلفًا بالنسبة له، لأنه يشارك في الدوري الإنجليزي، وهذه خطوة جيدة، لذلك عليه التركيز والاستعداد والانتباه جيدًا.





وتابع: "في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، هناك الكثير من المهاجمين المختلفين، الذين يحبون الكرات الهوائية وغيرها، ومن ثم وجدت نفسي أواجه روبرتو فيرمينو، الذي يتراجع إلى وسط الملعب، الأمور تحدث بسرعة كبير، ويتم معاقبتك مباشرة على الأخطاء".







وأضاف: "فيرمينو من أصعب المهاجمين الذين واجهتهم، إلى جانب محمد صلاح، في كل مرة يتمكنان من الحصول على الكرة، أبدأ في التفكير، فهذا تحدٍ كبير، لكنني قادر على إثبات نفسي على اللعب في هذا المستوى".

كشف فيكايو توموري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي،