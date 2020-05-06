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أخبار العالم

122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 122 إصابة جديدة و98 حالة تعاف من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وكشف مصدر بحرينى عن أنباء سارة بشأن فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المملكة لم تتوان فى أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة والتزام كافة مؤسساتها العاملة فى الميدان.



وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن الحياة ستعود لطبيعتها فى البحرين قريبا ومزاولة الأنشطة تدريجيا  مع الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن قرار فتح المحلات التجارية مع الالتزام بالضوابط الصحية جاء كخطوة لـ تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الخليج وجاء ايضا فى ضوء النتائج الإيجابية التى أفرزتها قرارات السلطات البحرينية بتكاتف أبنائها.

ولفت المصدر إلى أن البحرين تعد الدولة الخليجية الوحيدة التى لم تقر فرض حظر تجول نتيجة وعى المواطنين، في شوارع المملكة الخاوية والجميع يلتزم دون خرق لـ الإجراءات التى تقرها السلطات.

وكانت البحرين قد أعلنت السماح "استئناف عمل المحلات التجارية والصناعية، التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن. شرط ارتداء الأقنعة.
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