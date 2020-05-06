AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لازم يكون في ثقة.. برلمانية ترد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:17 م
النائبة ميرفت ميشيل،
النائبة ميرفت ميشيل، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت النائبة ميرفت ميشيل، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك الكثير من الإجراءات التشريعية التي تم الاتفاق عليها للتعامل مع ملف المصريين العالقين في الخارج.

وتابعت النائبة ميرفت ميشيل، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك اتصال دائم بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وبين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي للعمل على ملف المصريين العالقين في الخارج بشكل متوازي وفي تجاه واحد.

واضافت ميرفت ميشيل، أن اجتماع الأمس واللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الوزراء و7 وزارات اسفر عن العديد من القرارات المهمة لان كلهم منهم متسقة بالأخرى، موضحة ان الدولة تسير بخطى ثابتة في ملف العالقين في الخارج وبشكل منظم.

وأوضحت أن في بداية الازمة كان مفهوم العالقين في الخارج يتعلق فقط بالشريحة التي اصبح ليس لديهم مورد رزق في البلاد الذين فيها سواء طالب او زائرين او مرضى وغير حاصلين على مدة طويلة للاقامة.

وأشارت الى ان هناك خطر كبير تمثله مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة، مؤكدة على ان يكون لدينا وعي كبير بما يبث من خلال تلك المواقع حتى لا تقوم بزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، وان ما قامت به الدولة منذ بداية الازمة وكيفية التعامل معها يجب ان يكون له تأثير إيجابي في ترسيخ الثقة في نفوس المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عربية النواب تشيد بجهود الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج

لإنقاذ أكثر من 3000 مصري عالق.. مقترح برلماني باستغلال المدارس لعزلهم على نفقة الأهالي.. ونائب يطالب بتدشين صندوق تبرعات لهم لدعم الدولة

مقترح برلماني بتخصيص صندوق تبرعات لدعم المغتربين

مقترح سفينة العالقين.. تحركات برلمانية لعودة مصريين من الخارج.. نواب: لا يمنع الإخضاع للعزل الصحي.. ومطالب بوجود طاقم طبي لمتابعة حالة الركاب وإجراء تحليل الـ PCR

أثبتنا جدارة..برلمانية تشيد بإدارة مصر لأزمة كورونا وسط التخبط الدولي

عيدهم في مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة عودة العالقين من الخارج.. والحكومة تسابق الزمن لنقل المقيمين في دولة الكويت.. وإعادة العالقين في الدول الأخرى

ترشيحاتنا

مستشفى إسرائيلي يعالج مرضى كورونا بـ المخدرات.. تفاصيل

حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة.. الأزهر للفتوى يجيب

كورونا حول العالم.. 3.7 مليون إصابة و258 ألف وفاة

هل يجوز صلاة القضاء بعد صلاة العصر؟.. أمين الفتوى يجيب

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

مشروب الطاقة الأول.. طريقة عمل البلح باللبن مع الشيف توتا مراد

AdvertisementS

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوية وحماية ..4 فوائد صحية لوضع الزبادي على الشعر قبل الشامبو

بالأحمر المطرز .. شمس الكويتية تشعل السوشيال ميديا

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية