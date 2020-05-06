لازم يكون في ثقة.. برلمانية ترد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي

قالت النائبة ميرفت ميشيل، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك الكثير من الإجراءات التشريعية التي تم الاتفاق عليها للتعامل مع ملف المصريين العالقين في الخارج.

وتابعت النائبة ميرفت ميشيل، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك اتصال دائم بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وبين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي للعمل على ملف المصريين العالقين في الخارج بشكل متوازي وفي تجاه واحد.

واضافت ميرفت ميشيل، أن اجتماع الأمس واللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الوزراء و7 وزارات اسفر عن العديد من القرارات المهمة لان كلهم منهم متسقة بالأخرى، موضحة ان الدولة تسير بخطى ثابتة في ملف العالقين في الخارج وبشكل منظم.

وأوضحت أن في بداية الازمة كان مفهوم العالقين في الخارج يتعلق فقط بالشريحة التي اصبح ليس لديهم مورد رزق في البلاد الذين فيها سواء طالب او زائرين او مرضى وغير حاصلين على مدة طويلة للاقامة.

وأشارت الى ان هناك خطر كبير تمثله مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة، مؤكدة على ان يكون لدينا وعي كبير بما يبث من خلال تلك المواقع حتى لا تقوم بزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، وان ما قامت به الدولة منذ بداية الازمة وكيفية التعامل معها يجب ان يكون له تأثير إيجابي في ترسيخ الثقة في نفوس المواطنين.