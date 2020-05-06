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أخبار البلد

مدير مكافحة العفن البني في البطاطس: نحن المعمل الوحيد على مستوى العالم العربي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:58 م
الدكتورة نجلاء موسى
الدكتورة نجلاء موسى بلابل مدير مشروع خاص بمكافحة العفن البني
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شيماء مجدي
أكدت الدكتورة نجلاء موسى بلابل مدير مشروع خاص بمكافحة العفن البني في البطاطس، أن المشروع تم تأسيسه في عام 1974 طبقا للقرار الوزار 4158 ويهدف إلى إنتاج وإعداد وتصدير بطاطس خالية من مرض العفن البني.

وأضافت "موسى" خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" أنه يتم العمل على تقديم الخدمات العلمية والفنية لجميع منتجي ومصدري البطاطس وايضا على تصدير بطاطس تتوافق مع شروط الصحة النباتية لجميع دول العالم. 

وتابعت مدير مشروع خاص بمكافحة العفن البني فى البطاطس أن مهام المشروع تتلخص في أن كل بطاطس المائدة التي يتم تصديرها للخارج يتم فحصها للتأكد من خلوها من مرض العفن البني في البطاطس لأنه من أهم الأمراض الحجرية ويجب ان تخلو البطاطس المصدرة منه. 

وأشارت دكتورة نجلاء موسى بلابل أن كل التقاوي التي تأتي إلى مصر من كل الدول يجب أن تمر على المشروع ليتم فحصها للتأكد من خلوها من مرض العفن البني الذي يوجد في البطاطس وعندما يتم التاكد من خلوها من أي امراض تدخل إلى مصر.

وقالت مدير مشروع خاص بمكافحة العفن البني في البطاطس إن كل بطاطس التصنيع التي تأتي من الخارج يتم فحصها للتأكد أيضا ، مشيرة إلي أن المشروع يعد الجهة الوحيدة في مصر وفي الدول العربية الذي يقوم بهذا العمل.
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