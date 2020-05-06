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حوادث

أخبار الحوادث.. رفض إيقاف برنامج رامز مجنون رسمي.. وكاتعة جديدة في الجيزة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:22 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها..


اندلع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء تسبب في احتراق غرفة دون وقوع خسائر بشرية.


أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة ينص فى المادة 59 على أن : " يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم .


قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعاوي القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي، المذاع على قناة «إم بي سي» خلال شهر رمضان.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار .


تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط نجار لقيامه بتعذيب نجله وإصابته بكدمات وسحجات مدعيا تعذيبه بقصد تأديبه .


تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية– عاطل) حال استغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقى بالجيزة.


يسعى أيمن نور لتدشين ما يسمى بمجموعة العمل الوطني المصري محاولا تحريض صندوق النقد الدولي على عدم منح أي مساعدات لمصر لمواجهة فيروس كورونا.


تجري نيابة قسم الجيزة تحقيقات موسعة في الحريق الذي شب مساء أمس في محل زيوت بشارع البحر الأعظم، والذي التهم محتوياته، وقررت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد سبب وقوعه. 


أنقذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منطقة ميت نما بشبرا الخيمة من كارثة مروعة، اثر اندلاع هائل شب في مبنى مكون من 10طوابق تستخدم الأدوار الأولى كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي.
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