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اقتصاد

بأكثر من 20 مليون وظيفة.. تراجع كشوف الرواتب في القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:26 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الاميركية
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وكالات
أفاد تقرير صادر عن ADP في أميركا أن كشوف الرواتب في القطاع الخاص غير الزراعي تراجعت بأكثر من 20 مليون وظيفة في أبريل، حيث قامت الشركات بالاستغناء عن العمال وسط إغلاق ناجم عن فيروس كورونا تسبب في توقف معظم قطاعات الاقتصاد الأميركي عن العمل.

وإجمالًا ، بلغ إجمالي الانخفاض 20.36 مليون وظيفة ليسجل أسوأ خسارة في تاريخ المسح منذ عام 2002، ولكن ليس بنفس السوء الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعتهم شركة داو جونز آرائهم، إذ توقعوا تراجعًا بـ 22 مليونًا. حيث كان الرقم القياسي السابق 834 ألف في فبراير 2009 وسط الأزمة المالية المصاحبة للركود الكبير.

من المرجح أن التقرير لا يزال يقلل من الأضرار الفعلية التي لحقت أثناء تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي. حيث استخدمت ADP أسبوع 12 أبريل كفترة عينة لها ، على غرار الطريقة التي تستخدمها وزارة العمل لحساب كشوف المرتبات غير الزراعية الرسمية.

وشهدت الأسابيع اللاحقة في الشهر حوالي 8.3 مليون ملف أميركي آخر للحصول على إعانات البطالة ويتوقع الاقتصاديون 3 ملايين أخرى الأسبوع الماضي.

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