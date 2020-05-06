"فاينانشيال تايمز": البيت الأبيض يدرس إنهاء مهمة قوة مكافحة كورونا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم /الأربعاء/ إن فريق عمل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابع للبيت الأبيض برئاسة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، ربما يُنهي مهامه بحلول نهاية الشهر الجاري، رغم ارتفاع عدد الوفيات من جراء المرض بداخل البلاد.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير على موقعها الإلكتروني- أن بنس أخبر صحفيين بأن المحادثات جارية حول "التوقيت المناسب لإنهاء مهام فرقة العمل والجهود الجارية على مستوى كل وكالة على حدة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي غادر منطقة واشنطن للمرة الأولى منذ أسابيع لزيارة مصنع "هاني ويل" في ولاية أريزونا الذي يصنع الأقنعة الطبية الواقية، قد دافع عن الجدول الزمني المحدد لإنهاء الاغلاقات ومهام فرق عمل مكافحة كورونا، وقال إن الولايات المتحدة لا يمكن "إغلاقها للسنوات الخمس المقبلة".

مع ذلك، تجاوزت حصيلة وفيات الأمريكيين من كورونا حتى يوم أمس ال65 ألف بعد أن أبلغت البلاد عن 2.527 حالة وفاة جديدة، وهي ثالث أعلى حصيلة يومية. فضلا عن اصابة ما يقرب من 1.2 مليون حالة مؤكدة من كورونا داخل الولايات المتحدة منذ بداية العام.

وقالت "فاينانشيال تايمز" في هذا الشأن: إن الارتفاع الكبير في عدد الوفيات جاء بالتزامن مع تقارير تفيد بأن ولاية نيويورك، مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، بدأت تسيطر على عدد الحالات برصد 230 حالة وفاة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومثل ذلك أدنى المستويات منذ أواخر مارس.

ومع ذلك، شهدت ولايات أخرى زيادات يومية حادة، حيث سجلت ولاية نيوجيرسي، ثاني أكثر الولايات تضررًا، 334 حالة وفاة أخرى، وسجلت بنسلفانيا 554 حالة وفاة.

وأضافت الصحيفة:" أن تعليقات ترامب وبنس جاءت في الوقت الذي تقدم فيه الرئيس السابق للوكالة الأمريكية لأبحاث الطب الحيوي ريك برايت بشكوى عن وقوع مخالفات، مدعيًا ​​إقالته من وظيفته بعد الضغط عليه من أجل استخراج أدلة علمية وقوية لاستخدام عقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين، وهي أدوية مضادة للملاريا، في علاج مرضى كورونا".