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محافظات

على مداخل سوق الدهار.. بوابات لتعقيم المواطنين فى الغردقة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:26 م
بوابات لتعقيم المواطنين
بوابات لتعقيم المواطنين فئ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

نفذت مديرية أمن البحر الأحمر خطة لوقاية المواطنين بمدينة الغردقة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق التعاون بين شرطة مرافق البحر الأحمر، وعدد من تجار سوق الخضار بالمدينة، لتوفير بوابات مجهزة لتعقيم وتطهير المترددين علي السوق قبل دخولهم لضمان حمايتهم من الإصابة بالفيروس.

 

حيث تم تركيب عدد من البوابات الالكترونية المجهزة للتعقيم بمداخل ومخارج سوق منطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، بتعليمات من اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، وبإشراف العقيد محمد جاد مدير شرطة المرافق، وتم تفعيل العمل بها ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

كما تم توفير المواد المطهرة اللازمة في عملية التعقيم، للمواطنين قبيل دخولهم السوق والمرور المستمر عليها للتأكد من عمل البوابات طوال فترة فتح السوق مع الالتزام بمواعيد العمل التي أقرتها الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية وسلامة المواطنين ضدد فيروس كورونا.

 

ويتم متابعة بوابات التطهير من قبل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر للتأكد من سلامة المواد المطهرة المستخدمة.

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