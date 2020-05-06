AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استلام وتوريد 68 ألفا و689 طن قمح بالصوامع بنسبة 34% من المستهدف هذا الموسم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:28 م
توريد القمح
توريد القمح
Advertisements
محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وصرح المحافظ بأنه تم "أمس الثلاثاء"استلام وتوريد 7937طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى بداية اليوم الأربعاء "إلى 68 ألفا و689طن قمح ، بنسبة  34%  من  المستهدف توريده هذا الموسم. 

إقرا أيضا : 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر ب 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في   15 يوليو المقبل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استلام وتوريد 145 طن قمح في يومين ببنى سويف

استلام وتوريد أكثر من 1000 طن قمح بالصوامع والشون ببني سويف

استلام وتوريد 2732 طن قمح في أول أسبوع ببني سويف

توريد 4 آلاف طن قمح ببنى سويف

استلام وتوريد أكثر من 8 آلاف طن قمح ببني سويف منذ بداية موسم التوريد

توريد أكثر من 23 ألفا و680 طن قمح بالصوامع والشون في بني سويف

ترشيحاتنا

أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

الكاف يستعد لمنح الأهلي والزمالك 550 ألف دولار

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

القضاء الإداري يرفض وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

AdvertisementS

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوية وحماية ..4 فوائد صحية لوضع الزبادي على الشعر قبل الشامبو

بالأحمر المطرز .. شمس الكويتية تشعل السوشيال ميديا

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية