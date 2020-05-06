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اقتصاد

تراجع النفط إلى نحو ثلاثين دولارا للبرميل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:31 م
النفط
النفط
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وكالات
تراجع النفط إلى نحو ثلاثين دولارا للبرميل الأربعاء 6 مايو، إذ طغى تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية على آمال في تعافي الطلب في الوقت الذي تخفف فيه بعض الدول إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.
 
وبحلول الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش، كان برنت منخفضًا 85 سنتا، بما يعادل 2.7%، إلى 30.12 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في الجلسات الست السابقة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا، أو 2.1%، إلى 24.05 دولار.
 
وفي مؤشر على أن تخمة المعروض لا تزال قائمة، قال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين.
 
هذا وبدأت إيطاليا وإسبانيا ونيجيريا والهند، وكذلك بعض الولايات الأمريكية، السماح لبعض المواطنين بالعودة إلى العمل وفتحت مواقع البناء والحدائق والمكتبات.
 
واتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية و16 ولاية على طرق لتخفيف إجراءات العزل العام.
 
وسيؤدي تخفيف إجراءات العزل العام إلى تعاف في الطلب العالمي على النفط، والذي كان من المتوقع في أبريل أن يهوي بما لا يقل عن 20%، وهو نزول لم يسبق له مثيل، إذ تطلب الحكومات من المواطنين ملازمة المنازل.
 
وسيتطلع المتعاملون إلى تأكيد لبيانات المخزون الصادرة عن المعهد حين تصدر الأرقام الحكومية الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
    

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