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فن

نقاد: الاختيار ملحمة وطنية تبرز الدور الحقيقي لأبطال الجيش

الخميس 07/مايو/2020 - 02:47 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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احمد ابراهيم
حظى مسلسل "الاختيار"، بإعجاب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، واتفق معهم في الرأي عدد من أهم نقاد السينما والدراما الذين أشادوا بالمسلسل الذي يرصد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي.

وقال الناقد نادر عدلي لـ "صدى البلد"، "ليس هناك حكم نهائي على الأعمال خاصة أننا مازلنا في النصف الأول من رمضان، لكن هناك عددا من الأعمال خطفت الأنظار منذ الحلقة الأولى". 

وأضاف "عدلى"، "أن أكثر الأعمال التى جذبتنى مسلسل "الاختيار" الذى يستحق  المشاهدة كونه عملا وطني صنع فى توقيته المناسب حيث يتلائم مع الأحداث التى نعيشها حاليا فضلا عن ان اداء بعض الممثلين لافت للانظار وتحديدا شخصية المنسى التى يقدمها أمير كرارة. 

وقال الناقد محمود قاسم، "أتصور أن أبرز الأعمال التى يمكن أن تتابعها فى رمضان مسلسل "الاختيار" الذى يعد من الأعمال الوطنية التى نفتقدها كثيرا فى الدراما بسبب ميزانيتها الضخمة". 

وأوضح أن "مسلسل الاختيار يعد ملحمة وطنية بترز الدور الحقيقى لأبطالنا فى الجيش ومنهم الشهيد الراحل أحمد المنسى وهذا العمل يفتح المجال إلى تقديم مزيد من الأعمال الوطنية التى تعبر عن أبطالنا وتبرز الدور الحقيقى للجيش الذى يحارب الإرهاب والأعداء ويحمى الشعب".   

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