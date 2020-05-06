20 مليون جنيه خسائر مبدئية لحريق ميت نما بالقليوبية

انتقل فريق من النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة لمعاينة حريق شب في مخزن للنجف والأدوات الكهربائية بمنطقة ميت نما بمحافظة القليوبية.





وقررت النيابة انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لفحص ومعرفة أسباب الحريق وحصر وتقدير التلفيات والخسائر التي قدرت مبدئيا بحوالي 20 مليون جنيه.





كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية نجحت من السيطرة علي الحريق بعد اشتعال النيران لمدة 5 ساعات متواصلة، ونجحت 10 سيارات إطفاء فى السيطرة على ألسنة اللهب فجر اليوم وجار الآن عملية التبريد بالمنطقة.





وتحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق وقرر انتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسبابه وسؤال صاحب البرج وقدرت الخسائر المبدئية 20 مليون جنيه تقريبا حيث تبين أن الحريق شب بأحد الأبراج بمنطقة أرض الحافي بميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة والمقام على مساحة 400 متر.





تلقى العميد صمويل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي يفيد اندلاع حريق هائل فى مخزن أدوات كهربائية ونجف في برج بمنطقة ميت نما





وانتقل على الفور، العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي والمقدمان أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول وأحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، و10 سيارات إطفاء كما تم الاستعانه بإطفاء محافظة القاهرة وتم السيطرة على النيران بعد 5 ساعات تقريبا ونجحت القوات فى منع امتداد ألسنة اللهب إلى الابراج والمنازل المجاورة وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لموقع الحريق وكذلك نجوى العشيرى رئيس حي غرب .





وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال باختناق وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام لإسعافهم فيما تم إنقاذ 9 أخرين تواجدوا داخل المخزن وقت الحريق وبالمعاينة تبين أن الحريق شب فى المخزن وامتد إلى الأدوار العلوية.